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Haberler Galeri 10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir alımlar için bekleyen adaylar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Diğer yandan bekçilik alımlarımları şartlarda sorgulanmaya devam ediyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021 19:10 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 19:11
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10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımları yılın belli dönemlerinde kademeli olarak yapılıyor. EGM tarafından 2021 yılında 10 bin jandarma bekçi alımı açıklamasının ardından meraklı bekleyiş sürüyor. Adaylar gelecek son dakika açıklamalarını beklerken, başvuru şartlarıda gündeme geliyor. Kritik süreç için detayları haberimizde derledik. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacak.

Fakat 2021 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

10 BİN JANDARMA BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

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10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

En az 167 cm boyunda olmak,

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10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,