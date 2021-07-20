10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir alımlar için bekleyen adaylar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Diğer yandan bekçilik alımlarımları şartlarda sorgulanmaya devam ediyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.07.2021 19:10 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 19:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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