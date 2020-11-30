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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Maaşları... Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Maaşları...
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında etkisinini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle bekçi alımları ertelenmişti. 2021 yılında ihtiyaca göre 100 bin personel alımı yapılacak. Bekçi alımları için uzun süredir bekleyen adaylar ise kendileri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklama adaylar tarafıdnan takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Maaşları...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 16:29
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde alımı ertelenen bekçi alımı için yayınlanacak ilan yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklamaları adayların gündeminde yer alıyor. Ayrıca adaylar başvuru şartları ve tarihinide araştırmayı sürdürüyor. İşte, bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Maaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.
Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak.
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.