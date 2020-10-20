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Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama gelecek mi? 20 Ekim sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?
Son dakika... Kısıtlama geri gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda koronavirüsle mücadele ele alınacak. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, kısıtlama gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı yeniden olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:45
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