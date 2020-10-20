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Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama gelecek mi? 20 Ekim sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?

Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama gelecek mi? 20 Ekim sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?

Son dakika... Kısıtlama geri gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda koronavirüsle mücadele ele alınacak. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, kısıtlama gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı yeniden olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:45
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Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama gelecek mi? 20 Ekim sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı? Kısıtlama geri gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 2.026 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Peki, kısıtlama gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı yeniden olacak mı? İşte merak edilenler...

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Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama gelecek mi? 20 Ekim sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?

KISITLAMA GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. Toplantıdan alınacak kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak. Sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü kısıtlamalar konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizde duyurulacak.

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Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama gelecek mi? 20 Ekim sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 26 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1424 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 305 bin 427'ye yükseldi.

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Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama gelecek mi? 20 Ekim sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?

Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e ulaştı. Hasta sayısı 349 bin 519, vefat sayısı 9 bin 371, ağır hasta sayısı 1447, aktif hasta sayısı 34 bin 721 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

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Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama gelecek mi? 20 Ekim sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA 19 İLDEKİ 34 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA TEDBİRİ UYGULANDI

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını, buralarda toplam 20 bin 232 kişinin yaşadığını bildirdi.

Doktor olan eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı.