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Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında üçüncü kontrollü normalleşme sürecine geçilmişti. Vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaların yeniden başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yeni Kabine kararları açıklandı mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 17:09
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Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Kabine kararları açıklandı mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Vaka sayılarının 4 bine düşmesinin ardından kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak bayram sonrası vaka sayılarında artış görülmesinin ardından kısıtlamaların yeniden olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kabine kararları açıklandı mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

YENİ KABİNE KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bugün gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni kısıtlama gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken, toplantının yeni tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA VAR MI?

Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.

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Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.

Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.

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Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

SÜRE VERİLECEK

Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.