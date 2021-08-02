02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında üçüncü kontrollü normalleşme sürecine geçilmişti. Vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaların yeniden başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yeni Kabine kararları açıklandı mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 17:09
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