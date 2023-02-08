Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan'a duygulandıran sözler: "Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz"

"NE KADAR DA MUSİBET GELSE, SEVMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Hoş geldiniz, kara günümüzde de geldiniz. Kara gün dostu." diyen depremzede kadın, "İki dünya kardeşimsin, seni hep kendime benzetirim. Ne senden musibet eksik oldu ne bizden... Çünkü Peygamberi sevdiğimiz için. Ne kadar da musibet gelse, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben, devletten yardım almıyorum, ayaklarımın üzerinde dikiliyorum. Gece, gündüz derdim ki Allah'ım beni devletime yük eyleme. Ama yük olduk. Devlet bizim babamızdır, atamızdır. Atamıza, babamıza sığındık." dedi.