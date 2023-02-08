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Haberler Galeri Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan'a duygulandıran sözler: "Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz"

Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan'a duygulandıran sözler: "Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'ın Onikişubat Stadyumu'na kurduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi. "Hoş geldiniz, kara günümüzde de geldiniz. Kara gün dostu." diyen depremzede kadın, "İki dünya kardeşimsin, seni hep kendime benzetirim. Ne senden musibet eksik oldu ne bizden... Çünkü Peygamberi sevdiğimiz için. Ne kadar da musibet gelse, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben, devletten yardım almıyorum, ayaklarımın üzerinde dikiliyorum. Gece, gündüz derdim ki Allah'ım beni devletime yük eyleme. Ama yük olduk. Devlet bizim babamızdır, atamızdır. Atamıza, babamıza sığındık." dedi.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 17:46
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Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan’a duygulandıran sözler: Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'ın Onikişubat Stadyumu'na kurduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan’a duygulandıran sözler: Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz

Çadır kentte vatandaşları dinleyen Erdoğan, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan’a duygulandıran sözler: Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz

"NE KADAR DA MUSİBET GELSE, SEVMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Hoş geldiniz, kara günümüzde de geldiniz. Kara gün dostu." diyen depremzede kadın, "İki dünya kardeşimsin, seni hep kendime benzetirim. Ne senden musibet eksik oldu ne bizden... Çünkü Peygamberi sevdiğimiz için. Ne kadar da musibet gelse, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben, devletten yardım almıyorum, ayaklarımın üzerinde dikiliyorum. Gece, gündüz derdim ki Allah'ım beni devletime yük eyleme. Ama yük olduk. Devlet bizim babamızdır, atamızdır. Atamıza, babamıza sığındık." dedi.

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Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan’a duygulandıran sözler: Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Ne güzel bir annesin ne güzel bir kadınsın. Allah senden razı olsun. Biz de sizin hizmetkarınızız. Ne gerekiyorsa onları yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Depremzede vatandaştan Başkan Erdoğan’a duygulandıran sözler: Ne kadar da musibet gelse sevmekten vazgeçmeyeceğiz

"YILMAK YOK YILMAYACAĞIZ"

Depremzede kadın ise "Sizin yükünüz daha ağır. İki evladımla baş gelemiyorum ben. Siz, düşmanlarla, 7 düvelle savaşıyorsunuz. Allah muzaffer eylesin." karşılığını verdi.