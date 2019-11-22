Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inine girildi

1 adet av tüfeği fişekliği, 1 adet puşi, 1 adet sırt çantası, muhtelif giyim malzemesi, 3 adet mont, 6 çift çorap, 1 çift eldiven, 2 adet gömlek, 1 adet fular, 1 adet şal, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi, 102 kilogram un, 80 kilogram ev yapımı peynir, 15 kilogram pirinç, 14 kilogram zeytin, 13 kilogram yağ, 13 kilogram makarna, 12 kilogram bulgur, 7 kilogram pekmez, 7 kilogram vişne reçeli, 11 kilogram tuz, 11 kilogram küp şeker, 6 kilogram çay, 6 kilogram domates salçası, 5 kilogram kuru fasulye, 4 kilogram kuru kayısı, 4 kilogram bayram şekeri, 4 kilogram krem çikolata, 1 adet ketçap, 1 kilogram toz biber, 10 paket maya,