Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inine girildi

1 adet heybe, 1 adet çuval, 1 adet mangal teli, 4 adet sinek ilacı, 1 adet eğer ve ipi, 1 adet diş macunu, 20 adet kalıp sabun, 11 kilogram çamaşır deterjanı, 4 litre sıvı sabun, 5 litre bulaşık deterjanı, 7 adet metal tabak, 5 adet tencere, 3 adet demlik, 2 adet çatal, 4 adet kaşık, 5 adet bardak, çok miktarda tıbbi malzeme, 3 tablet ağrı kesici ilaç, 3 tablet antibiyotik, 20 adet antibiyotik şurup, 50 adet muhtelif ilaç ampul, 3 adet damar yolu iğnesi, 1 adet serum hortumu, 1 adet dolu serum şişesi, 13 adet enjektör, 7 adet serum paketi, 4 adet flaster bant, 1 paket sargı bezi, 1 paket pamuk, 18 adet not defteri ve 1 adet ajanda ele geçirildi.