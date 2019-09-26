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Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman sorusuna binlerce jandarma adayı yanıt arıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Geçtiğimiz günlerde yapılan duyurularla Jandarma uzman erbaş alımı 2. ve 3. grup alımları tamamlanmıştı. Gözler Jandarma uzman erbaş 4. grup alımlarına çevrildi. İşte, jandarma uzman erbaş alımına dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 01:15
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Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer almak isteyen binlerce genç duyuruları yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurularda sıra Jandarma uzman erbaş 4. grup alımına geldi. Peki alımlar ne zaman yapılacak?

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Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 3. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILDI?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Jandarma 3. grup sınav çağrısı yapıldı.

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Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

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Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

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Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.