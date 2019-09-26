Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer almak isteyen binlerce genç duyuruları yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurularda sıra Jandarma uzman erbaş 4. grup alımına geldi. Peki alımlar ne zaman yapılacak?