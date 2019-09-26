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Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman sorusuna binlerce jandarma adayı yanıt arıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Geçtiğimiz günlerde yapılan duyurularla Jandarma uzman erbaş alımı 2. ve 3. grup alımları tamamlanmıştı. Gözler Jandarma uzman erbaş 4. grup alımlarına çevrildi. İşte, jandarma uzman erbaş alımına dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 01:15
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