26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. Erdoğan ülke temsilcileriyle de bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'de yaptığı görüşmelerden kareler...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 23:00
  • 1
  • 57
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi

BM temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

  • 2
  • 57
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi

İşte Başkan Erdoğan'ın görüştüğü liderler ve ülke temsilcileri...
Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ile görüştü

  • 3
  • 57
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç

  • 4
  • 57
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi
  • 5
  • 57
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis