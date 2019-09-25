Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. Erdoğan ülke temsilcileriyle de bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'de yaptığı görüşmelerden kareler...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 23:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





