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Esra Erol canlı yayınında iğrenç olay ortaya çıkmıştı! Gözaltına alınan Nail Kurt ile ilgili flaş gelişme
Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkan iğrenç olay ile ilgili flaş gelişme yaşandı. atv ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programında Türkiye'yi derinden sarsan bir olay meydana geldi. Esra Erol'da programının canlı yayınında yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt'un para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'yi sarsan bu gelişmelerin ardından Esra Erol'da canlı yayınına gelen polis ekipleri para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorlayan baba Nail Kurt'u gözaltına aldı. İşte mahkemenin Nail Kurt kararı...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 06:46 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 06:47
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