Hükümetten önemli adım! 81 ilde hayvan polisleri göreve başlıyor

'HAYDİ' UYGULAMASIYLA İHBARDA BULUNABİLECEKLER'

Polisin, hayvan haklarının korunması noktasında zaten birçok yetkisi olduğunu belirten Tuncer, "Bu yetkilerin çerçevesi, bu şubemizin kuruluşuyla daha çok belli olmuş oldu. Kuruluş, yönetmelik ve görev tanımları belli oldu. Bu şekilde polisimiz hangi işe baktığını, vatandaşımız da bu işle ilgili kimlerin yetkili olduğunu bilecek. Bunun sağlanması anlamında da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aplikasyonu başlattık. Bu uygulama daha önce yine Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğumuz Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile aynı. Bu uygulamayı telefonlarımıza Google Play Store üzerinden indirmek suretiyle kullanabileceğiz. Şu an yazılım aşamasında; ancak en kısa sürede hizmete geçmiş olacak, teknolojik ve görsel alt yapısı tamamlandı. Bu uygulamayı indirdikten sonra vatandaşlarımız kendi isim ve bilgilerini girerek çevre, doğa ve hayvanlarla alakalı gördükleri olumsuzluklar ve hayvanlara yönelik şiddetle ilgili ihbarda bulunabilecekler. Eğitimli personellerimiz de teknik donanımla araçlarla olay yerine intikal edecek. Tabii ki sadece eğitim alan personelimizi değil en yakın polis ekiplerimizi de bu olaya yönlendireceğiz; ama işin adli sürecinde Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü personelimiz olacaktır" diye konuştu.