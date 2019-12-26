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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma lise mezunu personel alımı başvurularında son günlere girildi. Jandarma resmi sayfası Personel Temin sistemi üzerinden yayımlanan duyuruda 94 kamu personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılan kadrolar arasında teknik hizmet ve destek personelleri bulunduğu gibi, fizyoterapist, veteriner hekim, diyetisyen, mühendis, kütüphaneci gibi branşlar da bulunuyor. Peki, Jandarma 94 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Jandarma personel alımı başvuru şartları ve bilinmesi gereken tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 21:41
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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma lise mezunu personel alımı için iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yıl içerisinde farklı zamanlarda personel alım duyurusu yayınlıyor. Yayınlanan yeni ilana göre 94 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş olması ön şart. İşte, jandarma personel alımı başvuru şartları!

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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

- T.C. Vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12 'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

- TCK 'nın 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

- Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

- 2018 KPSS' den en az 60 puan almış olmak.

- Avukat unvanına başvuracak adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.

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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

ALIM YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?

- Fizyoterapist

- Teknik hizmet personeli (Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar bölümlerinden mezun olmak)

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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

- Teknik hizmet personeli (İstatistik mezunu olmak)

- Veteriner hekim