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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Jandarma lise mezunu personel alımı başvurularında son günlere girildi. Jandarma resmi sayfası Personel Temin sistemi üzerinden yayımlanan duyuruda 94 kamu personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılan kadrolar arasında teknik hizmet ve destek personelleri bulunduğu gibi, fizyoterapist, veteriner hekim, diyetisyen, mühendis, kütüphaneci gibi branşlar da bulunuyor. Peki, Jandarma 94 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Jandarma personel alımı başvuru şartları ve bilinmesi gereken tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 26.12.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 21:41
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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?