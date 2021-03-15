15 Ekim 2021, Cuma
Hemen tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs başvuruları bugün başlıyor! İşte şartlar...
Hemen tüm öğrencileri ilgilendiren geri ödemesiz burs için bekleyiş bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim süresi boyunca verilen burs için başvurular bugün başlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 burs başvuru süreci ilişkin tüm detayları açıkladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl yapılır? Burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:13
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13