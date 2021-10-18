18 Ekim 2021, Pazartesi
OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?
OGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek mülakatsız personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavsız mülakatsız yapılacak personel alımlarında süreç tamamlanıyor. Belirlenen kadrolara yapılacak alımlar için başvuru yapmak isteyen adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, OGM mülakatsız personel alımı son gün ne zaman? 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:19
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8