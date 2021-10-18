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OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?

OGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek mülakatsız personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavsız mülakatsız yapılacak personel alımlarında süreç tamamlanıyor. Belirlenen kadrolara yapılacak alımlar için başvuru yapmak isteyen adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, OGM mülakatsız personel alımı son gün ne zaman? 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:19
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OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?

OGM mülakatsız personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımım için 11 Ekim'de başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar açıklanacak ve boş kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adaylar belirlenecek. Peki, OGM mülakatsız personel alımı son gün ne zaman? 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?

OGM PRSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Ekim'de başlayan başvurular, 20 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler. Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecek. Adaylar belirtilen pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecek.

KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN (EK-2)

POZİSYON VE PROGRAM ADLARI İÇİN TIKLAYIN (EK-1)

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OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 27 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

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OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru formunu online olarak dolduran adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacak.

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OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.