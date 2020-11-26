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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sigaraya yıl sonu zammı var mı? 26 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste! JTI, BAT, Philip Morris... Son dakika: Sigaraya yıl sonu zammı var mı? 26 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste! JTI, BAT, Philip Morris...
Son dakika... Sigara fiyatarına zam gelecek mi? 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından temmuz ayında sigara vergisinde artış gerçekleştirilmişti. Peki, sigaraya yıl sonu zammı var mı? Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları ne kadar? İşte 26 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:34
Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam gelecek mi? gibi soruların yanıtı, sigara tiryakileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sigara vergisinde 6 ayda bir uygulanan otomatik artış temmuz ayında gerçekleşmişti. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte gözler sigaraya yeni zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigaraya yıl sonu zammı var mı? İşte 26 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA YIL SONU ZAMMI VAR MI?
JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Zam konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. 2020 Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL