Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam gelecek mi? gibi soruların yanıtı, sigara tiryakileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sigara vergisinde 6 ayda bir uygulanan otomatik artış temmuz ayında gerçekleşmişti. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte gözler sigaraya yeni zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigaraya yıl sonu zammı var mı? İşte 26 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste...