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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Jandarma astsubay alımı ne zaman? 2021 Jandarma başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? Tüm detaylar... Jandarma astsubay alımı ne zaman? 2021 Jandarma başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? Tüm detaylar... Jandarma astsubay alımı ne zaman yapılacak? Astsubay olarak görev almak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilan ile birlikte 1.640 astsubay alımı yapılacağı bildirildi. Birçok branşta yapılacak astsubay alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, Jandarma astsubay alımı ne zaman? 2021 Jandarma başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 13.03.2021 10:48
Jandarma astusbay alımı süreci başladı. Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına ilanda belirtilen branşlarda muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirilecek. Yayımlanan ilandaki belirtilen branşlara toplam 1.640 astsubay alımı yapılacak. Peki, Jandarma astsubay alımı ne zaman? 2021 Jandarma başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Jandarma astsubay alımı için başvurular 15-28 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Toplam 1.640 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen branş dağılımı şu şekilde:
JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3'de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,