Jandarma astsubay alımı ne zaman? 2021 Jandarma başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? Tüm detaylar...

Jandarma astsubay alımı ne zaman yapılacak? Astsubay olarak görev almak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilan ile birlikte 1.640 astsubay alımı yapılacağı bildirildi. Birçok branşta yapılacak astsubay alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, Jandarma astsubay alımı ne zaman? 2021 Jandarma başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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