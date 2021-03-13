Bugün kafeler açık mı? 13 Mart Cumartesi kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Mekanlar kaçta kapanacak?

Bugün kafeler kaça kadar açık? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alınıyor. Uzun aradan sonra kafe ve lokantalar yeniden hizmet vermeye başladı. Belirli saate kadar hizmet veren kafelerin bugün saat kaçta kapanacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kafeler açık mı? 13 Mart Cumartesi kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Mekanlar kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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