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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün kafeler açık mı? 13 Mart Cumartesi kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Mekanlar kaçta kapanacak? Bugün kafeler açık mı? 13 Mart Cumartesi kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Mekanlar kaçta kapanacak? Bugün kafeler kaça kadar açık? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alınıyor. Uzun aradan sonra kafe ve lokantalar yeniden hizmet vermeye başladı. Belirli saate kadar hizmet veren kafelerin bugün saat kaçta kapanacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kafeler açık mı? 13 Mart Cumartesi kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Mekanlar kaçta kapanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 13.03.2021 09:16
Bugün kafeler açık mı? Koronavirüs salgını sonrası Türkiye genelinde ikinci normalleşme dönemi başladı. Normalleşme süreci ile birlikte kafe ve lokanta gibi işletmeler de yeniden hizmet vermeye başladı. Bu mekanların hangi saatler aralığında çalıştıkları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bugün kafeler açık mı? 13 Mart Cumartesi kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Mekanlar kaçta kapanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN KAFE VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler Cumartesi günü de açık olacak. Bu mekanlar çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.
Söz konusu mekanlar pazar günü hariç faaliyetlerini bu şekilde verecekler.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE KAFELER AÇILDI MI?
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 834 oldu.
Son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.