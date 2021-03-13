Haritada renkler değişirse ne olacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Prof. Dr. İlhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerinde karar algoritmasında 4 tane önemli kriter var. O yüzden tüm vatandaşlarımızın, örneğin maviyse eğer bulunduğu iller, mavi renkte kalması için çaba sarf etmesi gerekiyor. Sadece vatandaşlar değil, işletmecilerin, o ildeki yöneticilerin, toplumun tamamının aslında benzer bir şekilde çaba içerisinde olması gerekiyor.