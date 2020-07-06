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MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

Son dakika... 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrası 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona ermişti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler yeni dönemin tarihini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okulların açılacağı tarih ve koronavirüs tedbirleri açıklandı. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 13:28
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MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

Son dakika... 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası okullarda uzaktan eğitime geçilmiş, ders yılı 19 Haziran'da sona ermişti. Yeni döneme hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 dönemine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

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MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.