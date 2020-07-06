MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

Son dakika... 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrası 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona ermişti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler yeni dönemin tarihini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okulların açılacağı tarih ve koronavirüs tedbirleri açıklandı. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak? İşte cevaplar...