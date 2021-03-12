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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri e-sınav ehliyet sonucu: Ehliyet sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? Ehliyet sınavı sonucu... e-sınav ehliyet sonucu: Ehliyet sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? Ehliyet sınavı sonucu...
Ehliyet sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ehliyet sınav sonuçları 2021 Mart ayında sınavlar 6 - 7 Mart tarihlerinde internet üzerinden yapılmıştı. Sınava giren adaylar sonuçları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, ehliyet sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? Ehliyet sınavı sonucu...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 17:58
Ehliyet sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? Ehliyet sınavı sonucu hakkında araştırmalar hız kazandı. Mart ayı ehliyet sınavları 6 ve 7 Mart tarihlerinde internet üzerinden yapılıyor. Dün ve bugün sınava giren sürücü adayları sonuçların nasıl kontrol edileceğini merak edip araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e-sınav üzerinden T.C Kimlik numarası ile öğrenebilecek. İşte, ehliyet sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? Ehliyet sınavı sonucu...
GALERİ DEVAM EDİYOR E SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte e-sınav sistemine geçildi. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. e-sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde TC Kimlik no ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından görüntülenebiliyor.
E-DEVLET EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Ehliyet sınavında her sorunun eşit puanda olduğu e sınava giren adaylar, E sınav ehliyet sorularına verdikleri cevaplar neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olurlar. İlkyardım, Motor ve Trafik kurallarının yer aldığı sınavda başarılı olmak için, hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.
Resmiyette direksiyon eğitimi toplam B sınıfı için 14 ders saatidir. Direksiyon eğitimi akan trafikte verilir.
Kursiyerler e-sınav sonucuna ilişkin sonuçları sınava girdikleri merkezden, bağlı bulunduğu sürücü kursundan veya üst kısımda verdiğimiz internet adresi üzerinden sorgulama yapmak suretiyle öğrenebilirler.
Elektronik ehliyet sınav sonucuna ilişkin duyuruyu kursiyerin kayıt yaptırdığı özel MTSK müdürlüğü de yapmaktadır. Elektronik ortamdan almış oldukları sınav sonuçlarına dair bilgileri kendi kursiyerlerine telefon veya SMS yoluyla aktarabilirler.