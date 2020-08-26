İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 12 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,37 olarak tespit edilirken, mevcut su azalışındaki 15 günlük değişim yüzde 8,33 oldu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92'ye gerilerken, barajların sadece 3'ü, yüzde 50'lik doluluğu aşabildi.