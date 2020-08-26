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İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 12 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,37 olarak tespit edilirken, mevcut su azalışındaki 15 günlük değişim yüzde 8,33 oldu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92'ye gerilerken, barajların sadece 3'ü, yüzde 50'lik doluluğu aşabildi.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 14:16
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İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı.

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İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük 2. seviyesine geriledi.

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İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

26 Ağustos Çarşamba günü yapılan ölçümlerde barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 48,92'sinin dolu olduğu dikkati çekti.

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İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2011'de yüzde 70,81 olarak gerçekleşti.

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İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

Geçmiş 10 yılda 26 Ağustoslarda barajların toplam doluluk oranları şöyle: