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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF sınav sonuçları 2021 yılında araştırılan konulardan birisi oldu. 2021 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği vize sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınavlara giriş yapan binlerce öğrenci sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek istiyor. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Peki; 2021 güz dönemi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:01Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:01