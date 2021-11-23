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Haberler Galeri AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF sınav sonuçları 2021 yılında araştırılan konulardan birisi oldu. 2021 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği vize sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınavlara giriş yapan binlerce öğrenci sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek istiyor. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Peki; 2021 güz dönemi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:01
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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?

İÜ AUZEF sınav sonuçları 2021! AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF güz dönemi sınav sonuçları araştırılan konuların başında geliyor. AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi internet adresi http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek. Geçtiğimiz yıllarda, sınavlardan 10-15 gün sonra sonuçlar öğrencilerin erişimine açılmıştı. Peki; 2021 AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?

AUZEF SINAV TARİHLERİ

2021 2022 AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?

2021 2022 AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?

DEKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''