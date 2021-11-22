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İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan'ın tabutuna sarılıp ağladı
Trabzon'da 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Yusuf Ceylan'ın cenaze namazını emekli imam olan babası İlyas Ceylan Kıldırdı. Acılı baba, helallik istedikten sonra oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:45Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 16:48