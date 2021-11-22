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Haberler Galeri İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan'ın tabutuna sarılıp ağladı

İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan'ın tabutuna sarılıp ağladı

Trabzon'da 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Yusuf Ceylan'ın cenaze namazını emekli imam olan babası İlyas Ceylan Kıldırdı. Acılı baba, helallik istedikten sonra oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 16:48
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İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan’ın tabutuna sarılıp ağladı

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında, kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T., aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.

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İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan’ın tabutuna sarılıp ağladı

Yaralanan Ceylan, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan’ın tabutuna sarılıp ağladı

Bir süre sonra otomobili bırakıp kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A., daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.E.T., 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

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İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan’ın tabutuna sarılıp ağladı

ŞEHİDİN KÜÇÜK KIZI 'BABA' DİYE AĞLADI
Şehit olan 18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan için memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, sabah saatlerinde Göçkün Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, helallik alındı.

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İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan’ın tabutuna sarılıp ağladı

Daha sonra Ceylan'ın cenazesi, Alaçam Merkez Sadi Bey Camii'ne getirildi. Cenazede Ceylan'ın eşi Hava Ceylan, annesi Hamide Ceylan, babası İlyas Ceylan, kızları Elif Sena ve Eslem Sıla Ceylan güçlükle ayakta durabildi.