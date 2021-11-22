İmam babanın en zor görevi! Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlu Yusuf Ceylan’ın tabutuna sarılıp ağladı

Bir süre sonra otomobili bırakıp kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A., daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.E.T., 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.



