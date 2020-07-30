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Haberler Galeri İl içi atama sonuçları tıkla öğren! MEB 2020 öğretmenlerin il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?

İl içi atama sonuçları tıkla öğren! MEB 2020 öğretmenlerin il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?

İl içi atama sonuçları açıklanıyor. 2020 yılına ilişkin öğretmenlerin il içi atama başvuruları 28 Temmuz saat 13.30'da sona erdi. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçlar, başvuru tarihinin uzatılması nedeniyle geç açıklanmaya başladı. Pek çok ilde açıklanan il içi atama sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, il içi atama sonuçları açıklanan iller hangileri? Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte 2020 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 13:16
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İl içi atama sonuçları tıkla öğren! MEB 2020 öğretmenlerin il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?

Son dakika... İl içi atama sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 il içi tayinler için 20-28 Temmuz tarihleri arasında başvurular alındı. Başvuruların 28 Temmuz saat 13.30'a kadar uzatılmasının ardından atama sonuçlarının açıklanacağı tarih de ertelenmişti. Öğretmenlerin heyecanla beklediği il içi atama sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı. İl içi atama sonuçları il il listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl içi atama sonuçları tıkla öğren! MEB 2020 öğretmenlerin il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?

İL İÇİ İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabilecekler.

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İl içi atama sonuçları tıkla öğren! MEB 2020 öğretmenlerin il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER HANGİLERİ?

İl içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atama sonuçları, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılıyor. 2020 atama sonuçları açıklanan illerin listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başvuru yaptığınız ilin üzerine tıklayarak sonuçların açıklanıp açıklanmadıını görüntüleyebilirsiniz.

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İl içi atama sonuçları tıkla öğren! MEB 2020 öğretmenlerin il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

01 ADANA il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

02 Adıyaman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

03 Afyon il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

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İl içi atama sonuçları tıkla öğren! MEB 2020 öğretmenlerin il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?

04 Ağrı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

05 Amasya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

06 Ankara il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ