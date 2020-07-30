Son dakika... İl içi atama sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 il içi tayinler için 20-28 Temmuz tarihleri arasında başvurular alındı. Başvuruların 28 Temmuz saat 13.30'a kadar uzatılmasının ardından atama sonuçlarının açıklanacağı tarih de ertelenmişti. Öğretmenlerin heyecanla beklediği il içi atama sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı. İl içi atama sonuçları il il listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...