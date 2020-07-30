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İl içi atama sonuçları tıkla öğren! MEB 2020 öğretmenlerin il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?
İl içi atama sonuçları açıklanıyor. 2020 yılına ilişkin öğretmenlerin il içi atama başvuruları 28 Temmuz saat 13.30'da sona erdi. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçlar, başvuru tarihinin uzatılması nedeniyle geç açıklanmaya başladı. Pek çok ilde açıklanan il içi atama sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, il içi atama sonuçları açıklanan iller hangileri? Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte 2020 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller...
Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 13:16
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