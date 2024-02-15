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İzmir'deki 'Ocakcı'ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma
İzmir'de kurdukları holding aracılığıyla yüksek faiz getirisiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Ocakcı ve eşinin de aralarında olduğu 27 şüpheli cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yeni gelişmelere ulaşıldı. Şirketin genel müdür yardımcısı Emekli Tuğgeneral Rıfat Alkan'ın ifadesi şoke etti. Kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Alkan "Ben de 4 milyonumu kaptırdım" dedi.
Sabah
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:01Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:17