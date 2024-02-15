İzmir’deki ’Ocakcı’ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma

Yurt dışın kaçma hazırlığı yapan Sedat Ocakcı ile eşi Seçilay Ocakcı ise Adana'da saklandıkları evde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları iddia edildi.