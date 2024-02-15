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Haberler Galeri İzmir'deki 'Ocakcı'ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma

İzmir'deki 'Ocakcı'ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma

İzmir'de kurdukları holding aracılığıyla yüksek faiz getirisiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Ocakcı ve eşinin de aralarında olduğu 27 şüpheli cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yeni gelişmelere ulaşıldı. Şirketin genel müdür yardımcısı Emekli Tuğgeneral Rıfat Alkan'ın ifadesi şoke etti. Kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Alkan "Ben de 4 milyonumu kaptırdım" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:17
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İzmir’deki ’Ocakcı’ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma

Türkiye, İzmir'de yaşanan 5,1 milyar liralık vurguna kilitlendi. Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı, yüzde 17 kar vaadiyle binlerce kişiden 5,1 milyar lira toplayarak adeta bir servet elde etti. Ocakcı'nın bir anda ortadan kaybolması ve şirketin tabelalarının indirilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdurlar, hemen polise gitti. Başlatılan soruşturma kapsamında Ocakcı Holding'e ait şirketlere baskın düzenlendi.

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İzmir’deki ’Ocakcı’ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma

Yurt dışın kaçma hazırlığı yapan Sedat Ocakcı ile eşi Seçilay Ocakcı ise Adana'da saklandıkları evde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları iddia edildi.

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İzmir’deki ’Ocakcı’ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen detaylar, şoke etti. Sedat Ocakcı'nın 2019'da TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu belirlendi. Şirketin genel müdür yardımcısının ise emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan olduğu tespit edildi.

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İzmir’deki ’Ocakcı’ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma

BİRLİKTE GÖREV YAPMIŞLAR

Vekâleten Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Narlıdere İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın YAŞ kararı ile 2022'de emekli edildiği öğrenildi. Alkan'ın Narlıdere İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaparken Sedat Ocakcı'nın da aynı yerde üsteğmen olarak görev yaptığı tespit edildi.

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İzmir’deki ’Ocakcı’ların dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Şirketin genel müdür yardımcısından olay yaratan savunma

Sedat Ocakcı'nın 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği belirtildi. Alkan'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.