Başkan Erdoğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! Asrın felaketinden yansıyan o kare duygulandırdı

Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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