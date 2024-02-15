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Başkan Erdoğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! Asrın felaketinden yansıyan o kare duygulandırdı

Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:51
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Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Asrın felaketinden yansıyan o kare duygulandırdı

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Başkan Erdoğan, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Türkiye Yüzyılı" isimli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen dron gösterisinde, "Türkiye Yüzyılı" tipografisinin çizildiği fotoğrafa oy verdi.

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Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Asrın felaketinden yansıyan o kare duygulandırdı

TÜRKİYE YÜZYILI KARESİ

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Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Asrın felaketinden yansıyan o kare duygulandırdı

Başkan Erdoğan, aynı kategoride, Yair Palti'nin çektiği Tel Aviv'de toplanan binlerce göstericinin, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesini protesto ettiği "S.O.S" isimli kareyi oyladı.

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Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Asrın felaketinden yansıyan o kare duygulandırdı
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Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Asrın felaketinden yansıyan o kare duygulandırdı

Erdoğan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın imzasını taşıyan, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının toprağa verilmek üzere Deyr el-Belah kentindeki Aksa Hastanesi morgundan alınmasının yer aldığı "Tarifsiz" isimli fotoğrafını ve Mohammad Fayq'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde ve Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerden 111'inin cenazesinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezara defnedilmesini gösteren "Toplu mezar" adlı fotoğrafını seçti.