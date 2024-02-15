İtalya’nın başkenti Roma’nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede

ÇARPICI İFADELER

Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına yönelik tepkileri devam ediyor. Az önce duyduğumuz bazı açıklamalarda ise ilginç bir ifade vardı. Bazı çiftçiler Sicilya'da hayvanlarının yem bulamadıkları için öldüklerini söylüyor.



Gerçekten bunlar korkunç bir ifade. Biz de burada ilk defa duyuyoruz belki basına bile yansımıyor.