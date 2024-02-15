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Haberler Galeri İtalya'nın başkenti Roma'nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede

Çiftçi öfkesi bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da... Çiftçiler Roma'nın simge meydanında tarım politikalarını protesto etti. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı o noktadan detayları aktardı. Çiftçilerin çarpıcı ifadeleri yaşananları gözler önüne serdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:16
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İtalya’nın başkenti Roma’nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede

Avrupa'da çiftçi isyanı günden güne büyüyor.


Birçok ülkeye sıçrayan protestoların son adresi ise İtalya'nın başkenti Roma oldu.

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İtalya’nın başkenti Roma’nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede

A HABER ÇİFTÇİ PROTESTOSUNUN MERKEZİNDE

A Haber muhabiri Dündar Keşaplı protestoların merkezinden son durumu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İtalya’nın başkenti Roma’nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede

Şu anda çok sayıda çiftçi meydanda. Konuşmacılar birer birer isteklerini belirtiyorlar.

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İtalya’nın başkenti Roma’nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede

Traktörlerin içeri girmelerine izin vermeyeceklerdi ama büyük olasılıkla emniyet yetkilileri bu izni kendilerine verdiler. Birçok Avrupa bölgesinde olduğu gibi şehir merkezine traktörlerin girmesine izin vermediler ama sembolik olarak bir traktör bölgede bulunuyor.

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İtalya’nın başkenti Roma’nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede

ÇARPICI İFADELER

Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına yönelik tepkileri devam ediyor. Az önce duyduğumuz bazı açıklamalarda ise ilginç bir ifade vardı. Bazı çiftçiler Sicilya'da hayvanlarının yem bulamadıkları için öldüklerini söylüyor.


Gerçekten bunlar korkunç bir ifade. Biz de burada ilk defa duyuyoruz belki basına bile yansımıyor.