HaberlerGaleriİtalya'nın başkenti Roma'nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede
İtalya'nın başkenti Roma'nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler | A Haber bölgede
Çiftçi öfkesi bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da... Çiftçiler Roma'nın simge meydanında tarım politikalarını protesto etti. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı o noktadan detayları aktardı. Çiftçilerin çarpıcı ifadeleri yaşananları gözler önüne serdi.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2024 19:14Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:16