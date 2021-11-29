İzmir'deki fırtına altyapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi! Deniz taştı ulaşım durdu

Son dakika haberi... CHP yönetimindeki İzmir'in çilesi bitmiyor. Altyapı sorunu nedeniyle her yağmurda sular altında kalan şehir de manzara yine değişmedi. Meteoroloji tarafından turuncu kod ile uyarılan Ege'de fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Tramvay yolunun su altında kalması nedeniyle de ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.