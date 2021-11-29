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İzmir'deki fırtına altyapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi! Deniz taştı ulaşım durdu

Son dakika haberi... CHP yönetimindeki İzmir'in çilesi bitmiyor. Altyapı sorunu nedeniyle her yağmurda sular altında kalan şehir de manzara yine değişmedi. Meteoroloji tarafından turuncu kod ile uyarılan Ege'de fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Tramvay yolunun su altında kalması nedeniyle de ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:16
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İzmir’deki fırtına altyapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi! Deniz taştı ulaşım durdu

Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı.

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İzmir’deki fırtına altyapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi! Deniz taştı ulaşım durdu

Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

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İzmir’deki fırtına altyapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi! Deniz taştı ulaşım durdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.

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İzmir’deki fırtına altyapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi! Deniz taştı ulaşım durdu

Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor.

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İzmir’deki fırtına altyapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi! Deniz taştı ulaşım durdu

Bostanlı Balıkçı Barınağı`nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü.