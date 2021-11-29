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Haberler Galeri Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izinleri bitti mi? Koronavirüs nedeniyle açık cezaevinde kalan binlerce mahkuma verilen izinle birlikte, cezaevinde kalan binlerce mahkum serbest kalmış ve evlerine gitme fırsatı yakalamıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır dışarıda olan mahkumların izinleri 2 aylık sürelerle uzatılıyor. Ancak CTE son duyurusuyla bu izinlerin son ereceği açıklanmıştı. 5. yargı paketiyle birlikte bu konuda bir düzenleme öngörüldü ve cezaevi izinlerinin 6 ay uzatılması gündeme geldi. Peki; açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri bitti mi?

Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:34
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri bitti mi? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izinleri bitti mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Cezaevi izinleriyle açık cezaevinde kalan mahkumlar izne çıkmış ve 2 ay süreyle bu izinler uzatılmıştı. Yaklaşık 1,5 sene boyunca izinde kalan mahkumların son durumu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 5. Yargı Paketi'nin içeriğinde yer alan açık cezaevi izin süresi detayı gündemde yer alıyor. Pakete göre Ceza infaz kurumlarındaki Covid- 19 izinleriyle ilgili maddenin de ihdas edildiği yargı paketi ile izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.