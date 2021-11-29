29 Kasım 2021, Pazartesi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izinleri bitti mi? Koronavirüs nedeniyle açık cezaevinde kalan binlerce mahkuma verilen izinle birlikte, cezaevinde kalan binlerce mahkum serbest kalmış ve evlerine gitme fırsatı yakalamıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır dışarıda olan mahkumların izinleri 2 aylık sürelerle uzatılıyor. Ancak CTE son duyurusuyla bu izinlerin son ereceği açıklanmıştı. 5. yargı paketiyle birlikte bu konuda bir düzenleme öngörüldü ve cezaevi izinlerinin 6 ay uzatılması gündeme geldi. Peki; açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri bitti mi?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:34
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12