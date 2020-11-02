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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'deki depremde 'iflas' detayı! 3 binadan 2’si yıkıldı... İzmir'deki depremde 'iflas' detayı! 3 binadan 2’si yıkıldı... İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilançonun failleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Deprem felaketinin en acı yüzünü gösterdiği Bayraklı ilçesinde yer alan Barış ve Cumhuriyet sitelerinde yaşananlar, 'bina öldürmez ihmal öldürür' gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Giriş Tarihi: 02.11.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 10:33
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, acı bilançonun failleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önceki depremlerde olduğu gibi kötü zemin, malzemeden çalan müteahhit, bilinçsiz vatandaş, kolonları kesilmiş binalar ve deniz kumundan yapılan demiri yetersiz bloklar karşımıza çıkıyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Deprem felaketinin en acı yüzünü gösterdiği Bayraklı ilçesinde yer alan Barış ve Cumhuriyet sitelerinde yaşananlar, 'bina öldürmez ihmal öldürür' gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.
YIKIMIN SEBEBİ İŞÇİLİK 8 katlı Barış Sitesi'nde deprem sonrası 4 binanın 3'ünü yıkılırken 1'i ise ayakta. Sitenin 1991 yılında temelinin atıldığını söyleyen site sakini Abdullah Yaşar, "Sitedeki 3 binadan 2'si yerin altına girdi. Benim oturduğum bina ise sapasağlam duruyor.
Komşulara bu neden böyle oldu, sizlerin bina yıkılırken benimki niçin sağlam kaldı diye sordum. Binayı yapan müteahhit iflas etmiş, bizim binayı başka bir müteahhit yapmış. Bizim bina bu yüzden ayakta kalmış. Deprem sırasında yaşanan yıkımın tek sebebi bana göre işçilik" diye konuştu.