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Haberler Galeri İzmir'de zam furyası: 16 ayda 16 kez! Vatandaş isyan etti: Faturalar ev kirasıyla yarışıyor

İzmir'de zam furyası: 16 ayda 16 kez! Vatandaş isyan etti: Faturalar ev kirasıyla yarışıyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 16 ayda 16 kez zam yaparak İzmirlileri canından bezdirdi. Yüksek su faturalarına isyan eden Menderes İlçesine bağlı Bulgurca Mahallesi sakinleri "Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.09.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 08:58
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İzmir’de zam furyası: 16 ayda 16 kez! Vatandaş isyan etti: Faturalar ev kirasıyla yarışıyor

İçme suyu tarifelerine geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarında zam yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye genelinde kırılması güç bir rekora imza attı.

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İzmir’de zam furyası: 16 ayda 16 kez! Vatandaş isyan etti: Faturalar ev kirasıyla yarışıyor

Soyer, 2022 yılı mart ayından 2023 Temmuz ayına kadar içme suyuna art arda 16 kez zam yaptı. Kentte suyun ton fiyatı yüzde 300 artarken vatandaşlar ev ve iş yerlerinde musluk açmaya korkar oldu.

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İzmir’de zam furyası: 16 ayda 16 kez! Vatandaş isyan etti: Faturalar ev kirasıyla yarışıyor

EV KİRASI ÖDER GİBİ
İçme suyu faturalarına art arda gelen zamlar kentin kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşları da vurdu. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Bulgurca Mahallesinde vatandaşlar ev kirası öder gibi su faturası ödemeye başladı.

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İzmir’de zam furyası: 16 ayda 16 kez! Vatandaş isyan etti: Faturalar ev kirasıyla yarışıyor

Mahallede hane başına bin ila 2 bin liradan başlayıp 7 ila 8 bin liraya kadar çıkan su faturaları vatandaşı deyin yerindeyse canından bezdirdi.

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İzmir’de zam furyası: 16 ayda 16 kez! Vatandaş isyan etti: Faturalar ev kirasıyla yarışıyor

OCAK AYINDAN BU YANA

Yılbaşından bu yana içme suyu faturalarının yüksek geldiğini belirten vatandaşlar Menderes Belediyesi'ne ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuruların da sonuçsuz kaldığını söyledi.