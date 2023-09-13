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İzmir'de zam furyası: 16 ayda 16 kez! Vatandaş isyan etti: Faturalar ev kirasıyla yarışıyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 16 ayda 16 kez zam yaparak İzmirlileri canından bezdirdi. Yüksek su faturalarına isyan eden Menderes İlçesine bağlı Bulgurca Mahallesi sakinleri "Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.09.2023 08:44Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 08:58