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Haberler Galeri İstanbul'da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de o ilçeleri işaret etti

İstanbul'da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de o ilçeleri işaret etti

Olası depremde İstanbul'da en çok hangi ilçeler etkilenecek? En güvenli bölgeler nereler? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.09.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 11:16
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İstanbul’da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de o ilçeleri işaret etti

Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı. İlçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de o ilçeleri işaret etti

Olası depremde İstanbul'da en çok hangi ilçeler etkilenecek? En güvenli bölgeler nereler? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

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İstanbul’da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de o ilçeleri işaret etti

Kırmızı renkler riskli beyaz bölgeler daha güvenli yerleri temsil etse de yüzde 100 doğru değil.

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İstanbul’da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de o ilçeleri işaret etti

MALTEPE'Yİ TAMAMEN RİSKLİ GÖSTERMEK DOĞRU DEĞİL

Detaylar saklı asıl söylemek istediklerimiz mesela Maltepe'yi riskli bir bölge olarak açıklamışız ama bu tamamen doğru değil.


Ben Maltepe'de oturuyorum sahil kesiminde zeminin zafiyet gösterdiği yerler olmakla birlikte E-5'in kuzey tarafında dağlık kesimlerde kayalık zeminler var çok güvenilir. Tamamen Maltepe'yi riskli gibi göstermek çok doğru değil.

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İstanbul’da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de o ilçeleri işaret etti

Avcılar 1999'da da çok zarar görmüştü yıkımlar ve can kayıpları olmuştu. Burayı da çok riskli olarak görünüyor.