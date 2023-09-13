İstanbul’da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de o ilçeleri işaret etti

MALTEPE'Yİ TAMAMEN RİSKLİ GÖSTERMEK DOĞRU DEĞİL

Detaylar saklı asıl söylemek istediklerimiz mesela Maltepe'yi riskli bir bölge olarak açıklamışız ama bu tamamen doğru değil.



Ben Maltepe'de oturuyorum sahil kesiminde zeminin zafiyet gösterdiği yerler olmakla birlikte E-5'in kuzey tarafında dağlık kesimlerde kayalık zeminler var çok güvenilir. Tamamen Maltepe'yi riskli gibi göstermek çok doğru değil.