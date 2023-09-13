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İstanbul'da en riskli 15 ilçe! AFAD listeyi paylaştı... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de o ilçeleri işaret etti
Olası depremde İstanbul'da en çok hangi ilçeler etkilenecek? En güvenli bölgeler nereler? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.