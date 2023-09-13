Mersin’de terör yuvalarına şafak baskını! PKK, FETÖ ve DEAŞ’ın finans kaynağına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a için yabancı uyruklu kişilerden para toplayıp, finansman sağladığı öne sürülen S.K., FETÖ'nün irtibat görevlisi olduğu ve örgüt üyeleriyle arasında para transferi gerçekleştiği ileri sürülen A.F.K., terör örgütü PKK adına Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt üyeliği suçundan hakkında işlem yapılan kişilere finansal yardımda bulunduğu iddia edilen R.E. ve L.O.'yu tespit etti.