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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabını açacak

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılacak. 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etapta millet bahçesine şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 18:35
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabını açacak

Bütünüyle tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda faaliyete geçecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının yapımında sona gelindi. Bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabını açacak

Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabını açacak

KENTİN "YEŞİL KORİDORU" OLACAK

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabını açacak

Vatandaşların ortak buluşma noktası olması amaçlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, tamamlandığında ise kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabını açacak

Bahçedeki alanda fethi temsilen, içinde 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak.