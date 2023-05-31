İzmir’de sel hayatı felç etti! Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derdi Gezi Terörü! Hizmet anlayışı vatandaşı bile pes ettirdi…

İzmir'de etkili olan yağıştan birçok vatandaş olumsuz etkilendi. Kentin bir bölümünde adeta hayata felç eden sağanak yağışların ardından caddeler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Vatandaşlar belediyeye 'sürekli aynı manzara ile karşılaşıyoruz' şeklinde isyan etti. Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise aynı saatlerde Twitter'dan 'Gezi Terörü'nü öven paylaşımına karşın bölge halkı sert tepki gösterdi.