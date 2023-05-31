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Haberler Galeri İzmir’de sel hayatı felç etti! Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derdi Gezi Terörü! Hizmet anlayışı vatandaşı bile pes ettirdi…

İzmir’de sel hayatı felç etti! Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derdi Gezi Terörü! Hizmet anlayışı vatandaşı bile pes ettirdi…

İzmir'de etkili olan yağıştan birçok vatandaş olumsuz etkilendi. Kentin bir bölümünde adeta hayata felç eden sağanak yağışların ardından caddeler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Vatandaşlar belediyeye 'sürekli aynı manzara ile karşılaşıyoruz' şeklinde isyan etti. Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise aynı saatlerde Twitter'dan 'Gezi Terörü'nü öven paylaşımına karşın bölge halkı sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 23:03 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 23:21
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İzmir’de sel hayatı felç etti! Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derdi Gezi Terörü! Hizmet anlayışı vatandaşı bile pes ettirdi…

İzmir'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri suyla doldu. Sürücüler de caddelerde biriken su nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

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İzmir’de sel hayatı felç etti! Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derdi Gezi Terörü! Hizmet anlayışı vatandaşı bile pes ettirdi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından İzmir'de, öğleden sonra yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

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İzmir’de sel hayatı felç etti! Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derdi Gezi Terörü! Hizmet anlayışı vatandaşı bile pes ettirdi…

Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

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İzmir’de sel hayatı felç etti! Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derdi Gezi Terörü! Hizmet anlayışı vatandaşı bile pes ettirdi…

BELEDİYE BAŞKANI SOYER'İN DERDİ 'GEZİ TERÖRÜ'! İZMİRLİ VATANDAŞLARI PES ETTİRDİ

Kanalizasyon kokularının sardığı ve müsilaj sorunlarıyla da boğuşan kentin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından 'Gezi Terörü'nü över nitelikli paylaşımı ise tepki çekti.

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İzmir’de sel hayatı felç etti! Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derdi Gezi Terörü! Hizmet anlayışı vatandaşı bile pes ettirdi…

Soyer, "Yeşilin, özgürlüğün, adaletin sesi Gezi 10 yaşında." ifadelerini kullandı.