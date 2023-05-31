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Haberler Galeri İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...

İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...

Türkiye'de demiryoluna yönelik yapılan her geçen gün yeni yatırımlar yapılırken saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek. 3,5 milyonluk bir yolcu potansiyeline ulaşabilecek projenin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 20:53
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İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattının yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Hattın tamamlanması ile Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini yüksek oranda artıracağı öngörülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile imza attığı en önemli ulaşım altyapı projelerinden Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) Kesimi İnşası Projesi birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demiryolu ile bağlanmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy- Kapıkule ve Çerkezköy- Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor.

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İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...

Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Halkalı-Kapıkule arasında yolculuk süresi 3 buçuk saatten 1 saat 10 dakikaya, yük taşımacılığı ise 8 saatten 3 saat 35 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. 153 kilometrelik etabın yüzde 85 'i ise tamamlandı.

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İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, projenin Çerkezköy-Kapıkule etabının Tunca Nehri kenarında devam eden viyadük çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...

Projenin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule hatlarından oluştuğunu ifade eden Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirterek, "153 kilometrelik etabın yüzde 85'i tamamlandı. Şehrimizin İstanbul'la ve ülkenin geri kalanıyla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracak bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. "