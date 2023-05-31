31 Mayıs 2023, Çarşamba
İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...
Türkiye'de demiryoluna yönelik yapılan her geçen gün yeni yatırımlar yapılırken saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek. 3,5 milyonluk bir yolcu potansiyeline ulaşabilecek projenin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 20:53
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