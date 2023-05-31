İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşüyor! Dev projede tarihler belli oldu...

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile imza attığı en önemli ulaşım altyapı projelerinden Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) Kesimi İnşası Projesi birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demiryolu ile bağlanmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy- Kapıkule ve Çerkezköy- Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor.