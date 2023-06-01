7’li koalisyonun seçim senaryosu suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da hezimete uğradılar…

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1 oy oranı ile Kandil ve FETÖ'nün açık desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hüsrana uğrattı. Seçimlere büyük umutlar bağlayan ancak 28 Mayıs'ta istediğini alamayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yolladığı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden eli boş döndü. Başkan Erdoğan Karadeniz'de silme rekor kırarak kazanırken, İç Anadolu'daki oylarının ise üstüne koydu.