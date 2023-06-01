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Haberler Galeri 7’li koalisyonun seçim senaryosu suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da hezimete uğradılar…

7’li koalisyonun seçim senaryosu suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da hezimete uğradılar…

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1 oy oranı ile Kandil ve FETÖ'nün açık desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hüsrana uğrattı. Seçimlere büyük umutlar bağlayan ancak 28 Mayıs'ta istediğini alamayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yolladığı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden eli boş döndü. Başkan Erdoğan Karadeniz'de silme rekor kırarak kazanırken, İç Anadolu'daki oylarının ise üstüne koydu.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 00:24 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 00:28
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7’li koalisyonun seçim senaryosu suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da hezimete uğradılar…

14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı seçimleri önde kapatmıştı.

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7’li koalisyonun seçim senaryosu suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da hezimete uğradılar…

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi ise 28 Mayıs tarihinde yapıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı.

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7’li koalisyonun seçim senaryosu suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da hezimete uğradılar…

Yüzyılın seçimi olarak nitelendirilen tarihi seçimde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyonu hezimete uğratarak ipi göğüslerken Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu güçlü bir şekilde aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimlerin öncesinde İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yardımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verilen iki Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İmamoğlu için yol haritası belirlemişti.

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7’li koalisyonun seçim senaryosu suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da hezimete uğradılar…

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'LI PLAN SUYA DÜŞTÜ

Karadeniz'deki oylarını artırmak amacıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Karadeniz bölgesindeki şehirlere miting yapması için gönderen Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ise İç Anadolu'daki illere gönderdi.

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7’li koalisyonun seçim senaryosu suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da hezimete uğradılar…

UMDUĞUNU BULAMADI

Seçimlere büyük umutlar bağlayan ama 28 Mayıs'ta tam manasıyla hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı yolladığı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden umduğunu bulamadı.