Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...

Uzman ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? Türkiye'de bu yıl ilk kez uygulanacak uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru süresi sona eriyor. Yeni düzenleme ile uzman öğretmenlerin maaşında 1.342 TL, başöğretmenlerin maaşında ise 2.684 TL artış yaşanacak. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar nelerdir? Eğitim programı ve sınav tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...