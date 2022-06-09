09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...

Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...

Uzman ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? Türkiye'de bu yıl ilk kez uygulanacak uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru süresi sona eriyor. Yeni düzenleme ile uzman öğretmenlerin maaşında 1.342 TL, başöğretmenlerin maaşında ise 2.684 TL artış yaşanacak. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar nelerdir? Eğitim programı ve sınav tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 11:35
  • 1
  • 19
Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...

Uzman ve başöğretmenlik başvuru süreci tamamlanıyor. MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenlerin uzman ve başöğretmenliğe geçiş yapabilmeleri için başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Eğitim programına katılacak olan öğretmenler, sürece ilişkin detayları araştırıyor. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar nelerdir? Eğitim programı ve sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...

MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez uygulanacak olan uzman ve başöğretmenlik eğitim programının ardından uzman unvanını alan öğretmenlerin maaşında 1.342 TL, başöğretmenlerin maaşında ise 21.684 TL artış yaşanacak.

  • 3
  • 19
Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

01 Haziran'da başlayan uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular 10 Haziran'da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenler eğitim programına başvurularını MEBBİS üzerinden yapılacak.

👉 MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN... 👈

UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

  • 4
  • 19
Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıylauzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

  • 5
  • 19
Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;