İzmir'de isyan ettiren görüntü: Salatalık yerine bina dikmişler

İlçede 17 bina yıkılırken arama kurtarma çalışmaları halen dokuz binada sürüyor. Sekiz binada ise çalışmalar tamamlandı.Çevrelerindeki binaların sağlam durmasına rağmen yerle bir olan apartmanlar onlarca kişiye mezar oldu. Enkaz altında ise hala kaç kişinin kaldığı bilinmiyor.

İŞTE O APARTMANLAR: