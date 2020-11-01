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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'de isyan ettiren görüntü: Salatalık yerine bina dikmişler İzmir'de isyan ettiren görüntü: Salatalık yerine bina dikmişler Son dakika haberine göre; Cuma günü öğlen saatlerinde İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en büyük hasar Bayraklı ilçesinde yaşandı. İzmir'den yansıyan görüntüler Türkiye'yi yasa boğarken, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Bayraklı'da yıkılan sekiz katlı Rıza Bey Apartmanı örneği üzerinden önemli tespitlerde bulundu. Giriş Tarihi: 01.11.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 09:39
İlçede 17 bina yıkılırken arama kurtarma çalışmaları halen dokuz binada sürüyor. Sekiz binada ise çalışmalar tamamlandı.Çevrelerindeki binaların sağlam durmasına rağmen yerle bir olan apartmanlar onlarca kişiye mezar oldu. Enkaz altında ise hala kaç kişinin kaldığı bilinmiyor.
İŞTE O APARTMANLAR: GALERİ DEVAM EDİYOR DOĞANLAR APARTMANI Bayraklı ilçesinde bulunan yedi katlı Doğanlar apartmanında 21 daire bulunuyor. Altında kafe olan bina yola devrilirken apartmandan 12 kişi sağ olarak kurtarıldı. 22 saat boyunca enkaz altında kalan anne Seher Dereli Perinçek ve dört çocuğu yedi saat süren zorlu bir mücadelenin ardından çıkarıldı.
Aynı binada iki kişi yaşamını yitirirken enkaz altında aralarında Göztepe taraftarlarından Ali Çağın Kaygusuz'un da bulunduğu 15'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yakınları enkaz altında kalanlar ise onlardan iyi bir haber almak için bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
RIZA BEY APARTMANI Depremde tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanı ise sekiz katlı. Alt katında üç işyeri bulunan binada 29 daire bulunuyor. Deprem sonrasında, yerle bir olan binadan saatler sonra Buse Hasyılmaz isimli genç kadın 9,5 saat sonra çıkarıldı. Aynı enkazdan 16 yaşındaki İnci Okan, köpeği ile birlikte kurtarıldı.
Enkaz altında ise halen aralarında diş hekimi Zarife Doğan, diş teknisyeni Aslı Tamer ve 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün de bulunduğu bazı kişilerin arama çalışmaları devam ediyor.