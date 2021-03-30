AK Parti'den flaş korona aşısı teklifi! Hamza Dağ o grup için öncelik istedi

Dağ, basın mensuplarının Kovid-19 aşısı olması yönündeki taleplere ilişkin, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.