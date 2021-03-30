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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri AK Parti'den flaş korona aşısı teklifi! Hamza Dağ o grup için öncelik istedi AK Parti'den flaş korona aşısı teklifi! Hamza Dağ o grup için öncelik istedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşı programında yeni gruba geçildiğini açıklaması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan flaş bir talep geldi. Dağ, öncelik sırasına göre belirlenen kategori hakkında basın emekçilerine öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 17:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurmuştu. Öncelik sırasına göre belirlenen kategori hakkında AK Partili isimden flaş bir teklif geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde, Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama uygulamasında, basın emekçilerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.
Dağ, basın mensuplarının Kovid-19 aşısı olması yönündeki taleplere ilişkin, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bu konuda Sağlık Bakanlığıyla görüşme halinde olduklarını aktaran Dağ, "En kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz." ifadesini kullandı.