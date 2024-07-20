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Doğu Akdeniz'de Türk'ün günü! 50 gemiyle gövde gösterisi! TCG Anadolu da aralarında...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlama düzenleniyor. Etkinliklere Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılırken törende TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek. Kıbrıs Türkü'nün kutlu gününde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. KKTC Barış Harekâtı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler de düzenlendi. İşte etkinlikten kareler...

Giriş: 20.07.2024 12:01 Güncelleme: 20.07.2024 12:06
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Doğu Akdeniz’de Türk’ün günü! 50 gemiyle gövde gösterisi! TCG Anadolu da aralarında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.

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Doğu Akdeniz’de Türk’ün günü! 50 gemiyle gövde gösterisi! TCG Anadolu da aralarında...

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

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Doğu Akdeniz’de Türk’ün günü! 50 gemiyle gövde gösterisi! TCG Anadolu da aralarında...

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

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Doğu Akdeniz’de Türk’ün günü! 50 gemiyle gövde gösterisi! TCG Anadolu da aralarında...

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

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Doğu Akdeniz’de Türk’ün günü! 50 gemiyle gövde gösterisi! TCG Anadolu da aralarında...

Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekâtı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler