İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü! 365 günde depremin yaraları sarıldı

13 BİN KONUT VE DÜKKAN

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konutu sosyal donatılarıyla beraber inşa ederken yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Bu projeler tamamladığında ise kente toplamda 13 bin konut ve dükkan kazandırılmış olacak. İzmir depremi sonrası bin 404 Bayraklı merkezde ve 3 bin 657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirildi. Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan bin 404 konut ve 289 iş yerinin tamamı hak sahiplerine teslim edilmiştir. Rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinden; 841 adet konut 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edilirken 2 bin 357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskan işlemleri devam ediyor. 459 konut ve 25 iş yerinin inşaat faaliyetleri, sosyal donatı çerçevesinde anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları da devam ediyor. Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi çerçevesinde; 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 86 metre atık su hattı, 24 bin 997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu ve 3 adet terfi merkezi inşaatı da tamamlandı.