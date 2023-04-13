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İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü! 365 günde depremin yaraları sarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 365 gün içinde yaralar sarıldı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini çerçevesinde kentte riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:18
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İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü! 365 günde depremin yaraları sarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde yaşanan deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin ardından yeni konut ve iş yerleri için yaraları sarmayı sürdürüyor. Bakanlık, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 365 gün içinde yaraların sarıldığını vurgulayarak afetlerden etkilenen vatandaşlara yeni konutların ve iş yerlerinin 1 yıldan kısa bir sürede teslim edildiğini bildirdi. İzmirli vatandaşlara bu dönemde kira ve taşınma desteği sağlanırken kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edilirken ilk konutların teslim töreni geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programla gerçekleşti. Bugüne kadar bin 400'ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konutun yapımında ise sona gelindi ve Mayıs ayına kadar tamamının teslim edileceği açıklandı.

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İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü! 365 günde depremin yaraları sarıldı

13 BİN KONUT VE DÜKKAN
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konutu sosyal donatılarıyla beraber inşa ederken yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Bu projeler tamamladığında ise kente toplamda 13 bin konut ve dükkan kazandırılmış olacak. İzmir depremi sonrası bin 404 Bayraklı merkezde ve 3 bin 657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirildi. Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan bin 404 konut ve 289 iş yerinin tamamı hak sahiplerine teslim edilmiştir. Rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinden; 841 adet konut 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edilirken 2 bin 357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskan işlemleri devam ediyor. 459 konut ve 25 iş yerinin inşaat faaliyetleri, sosyal donatı çerçevesinde anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları da devam ediyor. Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi çerçevesinde; 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 86 metre atık su hattı, 24 bin 997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu ve 3 adet terfi merkezi inşaatı da tamamlandı.

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İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü! 365 günde depremin yaraları sarıldı

İZMİR TARİHİNİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ YÜRÜTÜLÜYOR
Ayrıca yaşanan acı depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için bakanlık tarafından, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirildi. Bu çerçevede İzmir'de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destekte bulunuldu.

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İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü! 365 günde depremin yaraları sarıldı

"İLK EVİM, İLK İŞ YERİM" PROJESİYLE İZMİR'DE 12 BİN 400 KONUT İNŞA EDİLECEK
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde İzmir'de toplam 12 bin 400 konut inşa edilirken 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. "İlk İş Yerim" çerçevesinde İzmir Kemalpaşa'da 40, Aliağa'da 500 ve Torbalı'da 70 olmak üzere toplam 610 dükkanı esnafın hizmetine sunuyoruz.

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İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü! 365 günde depremin yaraları sarıldı

İZMİR'DE TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 637 BİN METREKARELİK, 5 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ
TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli proje de millet bahçeleri oldu. Kentte toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi'nin yapımına devam edilirken Seferihisar, Kiraz ve Konak millet bahçelerinin de projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı'da 360 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.