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İzmir Narlıdere’deki büyük site yangınında ihmal iddiası: MHP’li Şahin’den Başkan Tunç Soyer’e tepki!
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde çıkan büyük site yangınında ihmal var iddiası… 8 katlı bir binayı kül eden yangında 150 metre uzaklıktaki itfaiye müdahaleye geç kaldı. Site yöneticisi Coşkun Arslan, "İtfaiye geç geldi. Gelen ilk itfaiye aracının da pompası arızalıydı" ifadelerini kullandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Başkan Tunç Soyer'e soruyorum. Niçin geç kalındı? Zamanında mı müdahale edilmedi?" diyerek hesap sordu.
Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:43Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:50