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Haberler Galeri İzmir Narlıdere’deki büyük site yangınında ihmal iddiası: MHP’li Şahin’den Başkan Tunç Soyer’e tepki!

İzmir Narlıdere’deki büyük site yangınında ihmal iddiası: MHP’li Şahin’den Başkan Tunç Soyer’e tepki!

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde çıkan büyük site yangınında ihmal var iddiası… 8 katlı bir binayı kül eden yangında 150 metre uzaklıktaki itfaiye müdahaleye geç kaldı. Site yöneticisi Coşkun Arslan, "İtfaiye geç geldi. Gelen ilk itfaiye aracının da pompası arızalıydı" ifadelerini kullandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Başkan Tunç Soyer'e soruyorum. Niçin geç kalındı? Zamanında mı müdahale edilmedi?" diyerek hesap sordu.

Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:50
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İzmir Narlıdere’deki büyük site yangınında ihmal iddiası: MHP’li Şahin’den Başkan Tunç Soyer’e tepki!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 4 bloklu sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binada önceki gece saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İzmir Narlıdere’deki büyük site yangınında ihmal iddiası: MHP’li Şahin’den Başkan Tunç Soyer’e tepki!

Yangına itfaiyenin yanı sıra, TOMA'lar ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. 8 saatte kontrol altına alınabilen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

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İzmir Narlıdere’deki büyük site yangınında ihmal iddiası: MHP’li Şahin’den Başkan Tunç Soyer’e tepki!

Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin katlar arası ve dairelerin içine su sıkarak soğutma çalışmasını sürdürdüğü binada cumhuriyet savcısı ile polis ekipleri incelemelerde bulundu.

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İzmir Narlıdere’deki büyük site yangınında ihmal iddiası: MHP’li Şahin’den Başkan Tunç Soyer’e tepki!

Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği iddia edildi. Ancak kesin nedeni bilirkişi incelemesi sonucu netleşecek. Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Sevindirici olan, site yöneticisi yangının çıkmasıyla beraber tüm site sakinlerini tahliye etmiş" dedi.

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İzmir Narlıdere’deki büyük site yangınında ihmal iddiası: MHP’li Şahin’den Başkan Tunç Soyer’e tepki!

Yangının ikinci katta başladığını ifade eden site yöneticilerinden Coşkun Arslan şunları söyledi: "Yangına ilk olarak kendi ekibimiz müdahale etti. Daha sonra itfaiye geldi. Herkes tahliye edildi. İlk gelen itfaiye aracının pompası arızalı olduğu için su basamadı. Geç kalındığı için yandı bitti.