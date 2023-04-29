29 Nisan 2023, Cumartesi
14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte, son durum...
14 Mayıs son seçim anketi sonuçları açıklandı! Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı. Partilerin oy oranlarını merak eden milyonlarca vatandaş, "Hangi parti önde, fark yüzde kaç?" sorusuna yanıt ararken, son olarak Areda Survey 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları araştırılmaya başladı. İşte, 14 Mayıs seçim anketi sonuçları oy oranları...
Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:51
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