29 Nisan 2023, Cumartesi
30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...
10 bin polis alımı başvuru ekranı 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı. 30.dönem POMEM başvuruları başlıyor. Yapılan duyurunun ardından polis adayları konuya dair detayları araştırmaya başladı. Başvurular, www.pa.edu.tr adresinden alınacağı öğrenildi. 30. dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri aramam motorlarında hız kazandı. Peki, Peki, polislik başvuruları nereden nasıl yapılır? 30.dönem pomem polis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte EGM polis alımı son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:51
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