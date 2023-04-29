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Haberler Galeri 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...

30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...

10 bin polis alımı başvuru ekranı 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı. 30.dönem POMEM başvuruları başlıyor. Yapılan duyurunun ardından polis adayları konuya dair detayları araştırmaya başladı. Başvurular, www.pa.edu.tr adresinden alınacağı öğrenildi. 30. dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri aramam motorlarında hız kazandı. Peki, Peki, polislik başvuruları nereden nasıl yapılır? 30.dönem pomem polis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte EGM polis alımı son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:51
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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...

Son dakika: 10 bin polis alımı başvuruları başlıyor! EGM ve Polis Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilecek alımlar içn detaylar netleşti. 30. Dönem POMEM başvuru şartları ve başvuru ekranı adaylar tarafından gündeme getirildi. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'nde yetişmek üzere alınacak adaylar için başvuru tarihi açıklandı! Peki 30.dönem pomem başvuruları başladı mı, nereden yapılır? İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...

İlana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alan uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Adaylar, 1-19 Mayıs'ta "www.pa.edu.tr" adresi üzerinde e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

Sınavlarda başarı elde ederek polis eğitim merkezlerinde eğitim gören adaylar polis memuru olarak atanacak.

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...

POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...

POMEM BAŞVURU KONTENJANLARI 2023

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.