Deprem uzmanından korkutan uyarı! İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde...

Depremi Seferihisar'dan geçen Tuzla Fayının deniz içinden geçen bölümünün güney batı ucunda meydana geldiği görülüyor. Bu depremin ardından Ege denizinde 4 ve üstü büyüklükte 11 adet artçı sarsıntı yaşanmıştır. Deprem başta İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, Uşak, Çanakkale, İstanbul olmak üzere Batı Anadolu'dan İstanbul'a kadar olan geniş bir coğrafyada hissedilmiştir. İzmir'in farklı bölgelerinde binaların yıkıldığı, çok sayıda yapıda ise ağır hasarların olduğu görülmektedir. Yine depremin deniz içinde meydan gelmesi nedeniyle de küçük bir Tsunami de meydana gelmiştir.