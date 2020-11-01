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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Deprem uzmanından korkutan uyarı! İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde... Deprem uzmanından korkutan uyarı! İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde...
Ege Denizi İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü korkutucu olan deprem 15 saniye sürdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yanı sıra çok sayıda vatandaşımızda yaralı olarak kurtuldu. Deprem uzmanlarında bölge hakkında yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan birçok ilden hissedilen depremin 5,5-6 büyüklüğünde artçı yaşanabileceğini ifade etti. İşte, İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde...
Giriş Tarihi: 01.11.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 15:40
Deprem uzmanında korkutan uyarı! İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde...
İzmir'de yaşanan deprem için çalışmalar sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları sürerken, yeni deprem endişesi yaşanıyor. Bölgede yaşanan artçı depremler sonrasında uzman isimler uyarıda bulunuyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan İzmir'de 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremi değerlendirdi. Depremin ardından bölgede 4 ve üstü büyüklükte 11'den fazla artçı sarsıntının yaşandığını söyleyen Aykan, birçok ilden hissedilen depremin 5,5-6 büyüklüğünde artçı yaşanabileceğini ifade etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Deprem uzmanında korkutan uyarı! İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde...
Depremin Seferihisar'dan geçen Tuzla Fayının deniz içinden geçen bölümünün güney batı ucunda meydana geldiğini kaydeden Aysun Aykan bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle ağır hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Aysun Aykan İzmir'in farklı bölgelerinde yıkılan binaların varlığına da dikkat çekerek Fay Yasası'nın bir an önce çıkarılması gerektiğini dile getirdi.
Deprem uzmanında korkutan uyarı! İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde...
"DEPREM İZMİR'İ VURDU"
Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir Temsilcisi Aysun Aykan depremle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı verilerine göre 30.10.2020 tarihinde İzmir İli Seferihisar İlçesinin güneybatısında, Seferihisar İlçesine yaklaşık 16.8 km mesafede, Samos Adasının yaklaşık 9 km kuzeyinde Ege Denizi içinde, yerin yaklaşık 16.54 km derinliğinde, 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem uzmanında korkutan uyarı! İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde...
Depremi Seferihisar'dan geçen Tuzla Fayının deniz içinden geçen bölümünün güney batı ucunda meydana geldiği görülüyor. Bu depremin ardından Ege denizinde 4 ve üstü büyüklükte 11 adet artçı sarsıntı yaşanmıştır. Deprem başta İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, Uşak, Çanakkale, İstanbul olmak üzere Batı Anadolu'dan İstanbul'a kadar olan geniş bir coğrafyada hissedilmiştir. İzmir'in farklı bölgelerinde binaların yıkıldığı, çok sayıda yapıda ise ağır hasarların olduğu görülmektedir. Yine depremin deniz içinde meydan gelmesi nedeniyle de küçük bir Tsunami de meydana gelmiştir.
Deprem uzmanında korkutan uyarı! İzmir'de yeni deprem olacak mı? 6 şiddetinde...
"DAHA ÖNCE DE 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞ"
Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisidir. 1955'te bu bölgede 6.8'lik bir deprem var. Söke'nin güneybatısında 6.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem olmuştu. Deprem, özellikle Balat ovasında ve Samos (Sisam) adasında oldukça büyük hasar yapmıştır. Deprem, Balat'da 300 evin yıkılmasına neden olmuştur. Deprem, İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla'da hissedilmiştir. Ana şoktan sonra yer yer şiddetli artçı depremler olmaya devam etmiştir. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur.