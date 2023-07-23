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İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor! Kapasite 4 katına çıkacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Yüksek Hızlı Tren çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasan Pezük, "Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin tamamlanması ile 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye, 14 saat olan seyahat süresi YHT ile 3 saat 30 dakikaya inecek, 4 kat kapasite artışı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.07.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 16:35
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İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor! Kapasite 4 katına çıkacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, ülkenin demir yolu ağının geliştirilmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yönlü bir dizi proje yürüttüklerini bildirdi.

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İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor! Kapasite 4 katına çıkacak

Demir yolu projeleri hakkında bilgi veren Pezük, mevcut durumda 11 bin 668'i konvansiyonel, 2 bin 32'si YHT, 219 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometre demir yolu hattına sahip olduklarını aktardı.

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İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor! Kapasite 4 katına çıkacak

Pezük, mevcut hatların yüzde 58'ine denk gelen 8 bin 46 kilometresinin sinyalli, yüzde 51'ine karşılık gelen 7 bin 142 kilometresinin ise elektrikli olduğunu belirtti.

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İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor! Kapasite 4 katına çıkacak

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanarak 26 Nisan 2023'te hizmete alındığını hatırlatan Pezük, güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta olmak üzere toplam 8 gar ve istasyon inşa edildiğine ve 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresinin 2 saate gerilediğine işaret etti.

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İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor! Kapasite 4 katına çıkacak

Devam eden projeler hakkında bilgiler veren Pezük, şunları kaydetti:

"508 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin Banaz-Eşme-Salihli-Manisa arasındaki 177,5 kilometrede altyapı işleri teşekkülümüzce yürütülmekte olup altyapı işlerinde yüzde 57 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Altyapı işlerinde kalan altyapı, üstyapı ve EST işleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce (AYGM) yapılan ihale kapsamında tamamlanacaktır. Projenin tamamlanması ile 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye, 14 saat olan seyahat süresi YHT ile 3 saat 30 dakikaya inecek, 4 kat kapasite artışı sağlanacaktır.