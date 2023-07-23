23 Temmuz 2023, Pazar
İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor! Kapasite 4 katına çıkacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Yüksek Hızlı Tren çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasan Pezük, "Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin tamamlanması ile 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye, 14 saat olan seyahat süresi YHT ile 3 saat 30 dakikaya inecek, 4 kat kapasite artışı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 23.07.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 16:35
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