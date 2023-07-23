İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor! Kapasite 4 katına çıkacak

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanarak 26 Nisan 2023'te hizmete alındığını hatırlatan Pezük, güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta olmak üzere toplam 8 gar ve istasyon inşa edildiğine ve 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresinin 2 saate gerilediğine işaret etti.