23 Temmuz 2023, Pazar
100. yılında Lozan’ın gizli maddeleri efsanesi çöktü! Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma! Erhan Afyoncu: Palavraları dinledik…
24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirilen anlaşmanın, maddeleri pek çok ülke ve pek çok danışman ile ortak karar alınarak uzlaşma ile yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel antlaşması olan Lozan Antlaşması 100. yaşına geldi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, "On yıllardır "Lozan'ın gizli maddeleri 100. yılda açıklanacak; Lozan 2023'te yürürlükten kalkacak" palavralarını dinledik. 100. yıla geldik. Lozan efsaneleri çöktü" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 23.07.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 16:40
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