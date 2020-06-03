Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna yanıt verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alınan tedbirlere ve yapılan test sayılarına dikkat çeken Özlü, "Yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarımız giderek azalıyor." ifadelerini kullandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna da yanıt verdi.