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Haberler Galeri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna yanıt verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna yanıt verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alınan tedbirlere ve yapılan test sayılarına dikkat çeken Özlü, "Yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarımız giderek azalıyor." ifadelerini kullandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna da yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 22:43
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü neden normalleşme sürecine girildi? sorusuna yanıt verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs test sayısı ve "neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" sorusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü neden normalleşme sürecine girildi? sorusuna yanıt verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, virüsün hafif seyrettiğini ve eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığını vurguladı. İşte Özlü'nün çarpıcı açıklamaları...

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü neden normalleşme sürecine girildi? sorusuna yanıt verdi

Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların %23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü neden normalleşme sürecine girildi? sorusuna yanıt verdi

Oysa şimdi test yapılan kişilerin %96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece %2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "neden normalleşme sürecine girildi?" sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü neden normalleşme sürecine girildi? sorusuna yanıt verdi

Bundan dolayı testi pozitif çıkan günden güne yeni olgu sayılarımız çok fazla düşmese de, yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarımız giderek azalıyor.