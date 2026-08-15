İYİ Partili başkan damadının evini bastı! 20 kişilik grupla saldırı: Gözaltına alındı

"ADLİ RAPORDA YARALARIMIN CİDDİYETİ MEVCUT"

Saldırı sonrası vücudunda ciddi yaralanmalar oluştuğunu belirten Muhammed Nakşioğlu, "Adli raporumda yaralanmalarımın basit bir müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtilmektedir. Tişörtümde kesik ve karın bölgemde yara mevcut, bu da adli raporda mevcuttur. Başıma bir şey geldikten sonra değil, gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum." diye konuştu.