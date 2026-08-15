İYİ Partili başkan damadının evini bastı! 20 kişilik grupla saldırı: Gözaltına alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu'nun karıştığı olay gündeme geldi. Eşiyle sorunlar yaşayan damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini yaklaşık 20 kişilik bir grupla basan Cevheroğlu'nun olay sırasında damadını darbettiği belirtildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan İYİ Partili başkanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olay, 13 Ağustos'ta Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle ailevi sorunlar yaşayan Muhammed Nakşioğlu'nun evi, akşam saatlerinde kayınpederi İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, çocukları ve akrabalarından oluşan kalabalık bir grup tarafından hedef alındı.
Yaklaşık 20 kişilik grubun demir kapıdan atlayarak evin avlusuna girdiği ve ev sahibi Muhammed Nakşioğlu'nu darbettiği anlar, evin güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nakşioğlu, tedavisinin ardından aldığı darp raporuyla birlikte polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.
"ÖNCE TEHDİT, SONRA DARBETTİLER"
Yaşadıklarını anlatan ve yetkililerden yardım isteyen Muhammed Nakşioğlu, "Eşimin babası Fahrettin Cevheroğlu'nun 'Biz onu döveceğiz, bırakın, ona ulaşalım, yani onu elimize geçirelim.' şeklindeki beyanları kamera kayıtlarında da mevcut." ifadelerini kullandı.
Grubun küfürler savurarak mülküne girdiğini belirten Nakşioğlu, "Sesli şekilde bana ve aileme yönelik ağır küfürler etti. Sonrasında bahçe kapısının üzerinden atladılar ve bana saldırmaya başladılar." sözleriyle o geceyi anlattı.