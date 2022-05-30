İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi

Yetmedi, iktidara geldikleri takdirde okullarda da aynı kitabı dayatacaklarını vaat etti. İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan kitabı öven Akşener, ablasının da Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde "Rabbi Yessir" gördüğünü iddia etti.