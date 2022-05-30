HaberlerGaleriİyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi
İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde tarihi ve kültürel açıklamaları tepki çekiyor. Son olarak Sultan 2. Abdülhamid'i hedef alan Akşener'in politik söylemleri muhafazakar çizgiden koptuğunu belgelerken, "siyasi eksenini sola mı kaydırdı" sorusunu akıllara getirdi.