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Haberler Galeri İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi

İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde tarihi ve kültürel açıklamaları tepki çekiyor. Son olarak Sultan 2. Abdülhamid'i hedef alan Akşener'in politik söylemleri muhafazakar çizgiden koptuğunu belgelerken, "siyasi eksenini sola mı kaydırdı" sorusunu akıllara getirdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022 21:14
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İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi

Ekrem İmamoğlu'nu çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet'e benzetti. Akşener, bu sözleriyle tarihçilerden, siyasetçilere toplumun her kesiminden sert tepki gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi

Meral Akşener, İslam dini ve Osmanlı Devleti hakkında asılsız iddialar içeren "medeni bilgiler" kitabını kürsüden sallayarak teşkilatlara dağıtılması talimatını verdi.

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İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi

Yetmedi, iktidara geldikleri takdirde okullarda da aynı kitabı dayatacaklarını vaat etti. İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan kitabı öven Akşener, ablasının da Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde "Rabbi Yessir" gördüğünü iddia etti.

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İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi

Bitmedi... En zor zamanlarında Osmanlı Devleti'ni 33 yıl ayakta tutan Sultan 2. Abdülmahid'e dönemin ermeni çetelerinin söylemiyle "istibdat" suçlaması yaptı.

Bununla da yetinmedi, Sultan 2. Abdülhamid'e yaptığı tek adamlık suçlaması üzerinden sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a getirdi.

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İyi Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener’in 2. Abdülhamid’i hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi

Tarihi ve kültürel gaflar silsilesine yenilerini ekleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu tavrındaki ısrarı İslam ve Osmanlı karşıtı bilinçli bir politika mı yürütüyor sorusunu akıllara getirdi.